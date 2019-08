Fonte: dal nostro inviato alla Sardegna Arena

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima partita in Serie A e subito gol (seppure su rigore): per Alfredo Donnarumma non poteva esserci esordio migliore nella massima categoria, con il suo Brescia

Vi aspettavate un esordio così?

"Eravamo convinti di poter fare un esordio importante, visto il cambio di categoria. Ci siamo preparati bene e abbiamo avuto il giusto risultato alla fine".

Era una partita speciale per voi, visto il trascorso di Cellino a Cagliari.

"Sapevamo che sarebbe stato un match particolare per il presidente e per Dessena, ma un po' per tutti noi. Tanti hanno esordito in A oggi, quindi era logico che ci tenessimo particolarmente".

L'approccio del Cagliari alla gara è stato arrembante, poi c'è stato un calo.

"Ci aspettavamo questo tipo di inizio, poi siamo stati bravi a contenerli. Per quanto mi riguarda è stato il mio esordio in A e ci tenevo particolarmente a fare bene, sono davvero felicissimo di come è andata".