Dopo il Napoli anche il Lens si è informato su Solet: ingaggio fuori dai parametri del club

Il Salisburgo è alla ricerca di un difensore centrale visto che Oumar Solet con ogni probabilità si trasferirà nel mercato di gennaio in un'altra squadra. Il francese piace al Napoli, ma la società di Aurelio De Laurentiis non ha ancora definito niente con gli austriaci, con i quali resta da trovare l'accordo e da, eventualmente, concludere l'operazione.

Secondo quanto riportato da FootMercato.net, anche il Lens ha preso informazioni dall'entourage del calciatore per capire la sua situazione. La cifra richiesta per cederlo dal Salisburgo non è proibitiva, più complicato invece trovare l'accordo per quanto riguarda lo stipendio del calciatore, fuori portata per un club come il Lens. Il Napoli, così come le società inglese e tedesche, possono quindi accelerare.