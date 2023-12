Bonucci può tornare in Italia: ci pensa la Roma. Ma non è l'unico nome per i giallorossi

La Roma deve fare i conti con la Coppa d'Africa, che probabilmente la obbligherà a rinunciare a Evan Ndicka, difensore centrale diventato fondamentale soprattutto dopo l'infortunio di Chris Smalling. Per rinforzare il reparto arretrato quindi, secondo il Corriere dello Sport, è diventato un'opzione il ritorno in Italia di Leonardo Bonucci.

Il motivo è facile da capire: costa poco, si libererebbe facilmente, è esperto e non avrebbe bisogno di ambientamento. Inoltre in futuro vorrebbe fare l'allenatore e chiudere la carriere con Mourinho potrebbe servirgli. Gli altri nomi spendibili sono quelli di Arthur Theate del Rennes, Pablo Mari del Monza, che però i brianzoli hanno riscattato per 4 milioni di euro in estate e lo cederebbero solo per una cifra simile. Non facile trattare con il Salisburgo per Oumar Solet, che però non rinnoverà fino al 2025 e che quindi potrebbe arrivare in prestito.