Dopo Zaniolo, riecco Demiral: anche il difensore rivede la luce dopo quel fatidico Roma-Juve

Buone notizie per la Juventus: Merih Demiral oggi ha lavorato in gruppo . Dopo il ritorno di Nicolò Zaniolo, rientrato in campo lo scorso 5 luglio col Napoli e tornato al gol proprio ieri sera a Brescia, anche l'altro calciatore infortunatosi gravemente nella fatidica sfida tra Roma e Juve del 12 gennaio vede così finalmente la luce in fondo al tunnel.

Sia Demiral che Zaniolo avevano rimediato, ormai sette mesi fa, la rottura del legamento crociato con conseguente operazione chirurgica nel big match di Serie A vinto 2-1 dai bianconeri all'Olimpico.