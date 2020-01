Ds Cagliari: "Serenissimi su Nandez. Poi se arrivano offerte da 90 mln..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Nahitan sta bene, anche oggi si è allenato col gruppo: è tornato bello carico, si è riposato". Intervenuto in conferenza stampa, il ds del Cagliari Marcello Carli ha chiarito così il caso Nandez: "Lui è un giocatore del Cagliari, la squadra ha fatto un girone d'andata ottimo e non vedo perché il Cagliari debba vendere i titolari. Poi non so, se arrivano offerte da 80 o 90 milioni si vedrà: per noi il 2020 è un anno molto importante, con il presidente Giulini abbiamo pensato che sia stato il giusto anno per ricostruire. E il caso Barella dello scorso gennaio insegna, su Nandez siamo serenissimi. Spero che faccia una grande partita a Torino se giocherà e un grande girone di ritorno".

Ancora su Nandez, relativamente all'udienza del 14 gennaio: "Nahitan non c'entra nulla nel caso del 14 gennaio, è una questione tra il suo procuratore e la società per questioni di diritti di immagine. Non abbiamo mai risposto, come dirigenza, per questo motivo".