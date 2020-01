Ds Fiorentina: "Pedro? Fallimento tecnico ma non economico"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Conferenza stampa in casa Fiorentina per annunciare il rinnovo di Riccardo Sottil fino al 2024. Assieme al giovane attaccante si è presentato il ds Daniele Pradè che ha fatto un punto sul momento del club viola a 360°. Fra i temi toccati anche quello legato alla cessione di Pedro al Flamengo, giocatore arrivato appena sei mesi fa dopo un importante investimento economico: "Pedro è arrivato con un deficit muscolare importante. Sapevamo che il percorso sarebbe stato lungo e una volta rientrato a disposizione è arrivato il Flamengo e si è concretizzata l'operazione. Sappiamo tutti cosa sia il Flamengo per i brasiliani. Si può parlare di fallimento tecnico, ma a livello economico può ancora essere un ottimo investimento per la Fiorentina avendo anche la possibilità di riportarlo a Firenze. Lui ci ha messo tutto per fare bene, grande sacrificio. A Roma prendemmo Mancini senza giocare. Andò a Venezia giocando poco. Poi rientrò nella Capitale ed è diventato il giocatore che tutti conosciamo. I giocatori, soprattutto i brasiliani, devono essere aspettati. Se non fosse arrivato il Flamengo magari Pedro sarebbe stato ancora qua".