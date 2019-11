Ds Genk: "Club italiani seguono Berge. Lo vorrei trattenere fino a giugno"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dimitri De Condé, nuovo direttore sportivo del Genk ha parlato della situazione relativa a Sander Berge, obiettivo di mercato per Fiorentina e Napoli nella scorsa estate e tornato di fortissima attualità per gli azzurri: "Ho letto in giro che il Napoli lo ha bloccato, non è così. Che il Napoli sia interessato a Sander, però, è una possibilità. Sappiamo che anche il Liverpool lo segue con attenzione. Klopp ha parlato con il ragazzo dopo la partita ad Anfield,complimentandosi con lui per la prestazione. In Italia ci sono club che seguono Berge e il Napoli potrebbe essere uno di questi, ma ad oggi non abbiamo offerte concrete sul tavolo. Ad oggi, poi nelle prossime settimane le cose potrebbero anche cambiare. Quando abbiamo giocato contro di loro abbiamo comunque avuto un incontro molto piacevole con tutto il board della dirigenza azzurra e il loro direttore sportivo Giuntoli conosce molto bene i nostri calciatori, tra cui anche Sander. Abbiamo parlato, poi, dei giovani talenti che abbiamo a disposizione e mi ha detto che li stava già seguendo da tempo, il che è logico. Giovani che avrebbero bisogno di fare ancora qualche step in avanti per convincere appieno un top club come il Napoli. Quando avranno voglia di fare sul serio per qualcuno di questi lo sapremo il prima possibile, abbiamo ottimi rapporti di amicizia con la dirigenza del Napoli. Berge in azzurro per gennaio? Non lo sappiamo. Al momento stiamo lottando per i nostri obiettivi stagionali e siamo in una situazione complicata. Nelle nostre intenzioni c'è quella di trattenere Sander fino al termine della stagione, ma non possiamo fare previsioni. Se i grandi club busseranno alle nostre porte, dovremo avviare le negoziazioni, così come dovrà fare l'entourage del calciatore. Sono situazioni che non possiamo predire, siamo concentrati sulla nostra stagione, nella speranza di tenere Sander fino a maggio. Poi se un top club come il Napoli farà sul serio, ci siederemo allo stesso tavolo per trattare, è logico. La valutazione attuale di Berge? Non parliamo di cifre, non fissiamo un prezzo al momento. Si vedrà quando ci troveremo a trattare".