Ds Lecce: "Playout e playoff possono essere una salvaguardia per chi vorrà fare il furbo"

vedi letture

In una lunga intervista rilasciata durante la trasmissione Passione Giallorossa, il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso ha fatto il punto sulla situazione in casa giallorossa: "Ciò che riteniamo inaccettabile sono due cose: la prima è che il Consiglio Federale ha stabilito che se ci dovesse essere uno stop, si procederà con lo svolgimento dei playout e playoff. Può essere una salvaguardia per chi vorrà fare i furbi, ci auguriamo che non avvenga mai. Sarà sempre il campo a designare chi retrocede. Il problema è che vorremmo sapere prima il format di questi playout che andremo a svolgere. L'altra cosa che non ci vede d'accordo è che nella delibera del Consiglio Federale sono previste tre retrocessioni con uno strano calcolo matematico. Questo meccanismo viene attivato soltanto nel caso in cui si dovesse fermare il campionato. In quel momento mi sembra strano che debbano salire tre squadre dalla Serie B, eventualmente potrebbero salirne due perché la terza sale solo ed esclusivamente tramite playoff. E siccome non verranno disputati, riteniamo che sia ingiusto che vengano promosse tre squadre. Stiamo stati tacciati per quelli che vogliono speculare su questo coronavirus o comunque cercare di trarre dei benefici. Noi stiamo solo ed esclusivamente cercando di esercitare i nostri sacrosanti diritti. Che questo sia ben chiaro perché alcuni giornali ci hanno dipinto come quelli che vogliono approfittarne", le parole riportate da tuttocalciopuglia.com.