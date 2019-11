Dubbio Ilicic-Muriel, ma con le big è sempre falso nueve (senza Zapata)

© foto di www.imagephotoagency.it

Artem Malinovskyi sta crescendo in maniera esponenziale, Luis Muriel segna tantissimo, Josip Ilicic è croce e delizia - come si è visto contro il Cagliari, dopo Napoli - mentre Duvan Zapata è assente. Perché il colombiano sarebbe stato inserito sicuramente contro tutte le avversarie, titolare inamovibile, se non ci fosse stato quell'infortunio con la nazionale. Da sosta a sosta, perché rischiarlo? Ieri Zapata ha svolto i primi quindici con il gruppo, cercando di dialogare con i compagni e prendendo parte alle sfide in campo ridotto. La notizia era che, però, non sarebbe stato rischiato... forse nemmeno con la Sampdoria, dove potrebbe andare in panchina ed entrare solo per disperata necessità. Forse nemmeno quello.

SEMPRE CON IL FALSO NUEVE - Nelle gare importanti Muriel si è accomodato in panchina, mentre davanti hanno giocato Ilicic e Gomez, con dietro Malinovskyi. Una soluzione per non dare punti di riferimento e non consegnare un giocatore agli avversari, miglior palleggiatori e tecnicamente più forti. Il problema nasce quando bisogna segnare - o dare uno scossone alla gara: Muriel nella gara di andata non ha dimostrato di essere il giocatore adatto per far faticare i centrali del City. Così dovrebbe essere lui il sacrificato per gli altri.

POI C'È PASALIC - L'outsider è il croato, ma è anche la carta jolly. Potrebbe essere schierato lui (come contro il Napoli) ma anche dirottato in mediana, dove dovrebbero gravitare Freuler e de Roon. Un 3-5-2 più accorto per cercare di non subire più di tanto lo schianto (tecnico più che emotivo) del City.