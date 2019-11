Due gol dalla difesa, poi il solito Dzeko: Roma-Brescia 3-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il fortino del Brescia resiste solo quarantacinque minuti. Dopo un primo tempo giocato al piccolo trotto, la Roma mette il turbo nella ripresa e vince con un netto 3-0, grazie a Smalling, Mancini ed Edin Dzeko. La sconfitta di Parma è dimenticata.

Pellegrini e Florenzi titolari - Sorpresa alla lettura delle formazioni ufficiali: dopo quasi due mesi, Paulo Fonseca ritrova Lorenzo Pellegrini e schiera Florenzi dal 1'. Fabio Grosso, che ha lasciato a casa Mario Balotelli per motivi disciplinari, si affida alla coppia Torregrossa-Donnarumma, supportati da Romulo.

Equilibrio e ritmi bassi - Un dominio sterile della Roma e poche vere emozioni. La prima frazione si può riassumere così: i giallorossi provano ad aprire varchi nella difesa delle Rondinelle, che però fanno buona guardia e concedono solo qualche conclusione dalla distanza. Il Brescia sembra più concentrato rispetto alle ultime uscite e si rende pericoloso in due circostanze con Donnarumma, che però commette errori non degni della sua fama. Ritmi bassi, la palla non gira velocemente: Fonseca striglia i suoi durante l'intervallo.

Centrali d'assalto - La lavata di capo scuote i capitolini, che rientrano in campo più determinati e affamati. Bastano soltanto quattro minuti per mettere il match su binari favorevoli: Smalling svetta su un corner battuto da Pellegrini e batte Joronen anche grazie alla deviazione di Cistana, fino a quel momento il migliore in campo. L'episodio affossa gli ospiti, che crollano psicologicamente e si lasciano travolgere dalla furia giallorossa: Mancini in girata trova subito il raddoppio, Zaniolo fa 3-0 ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

Dzeko chiude i conti - Martella prova a scuotere i suoi impegnando Pau Lopez con un gran tiro dalla distanza. L'episodio è però isolato, perché la Roma continua ad attaccare, trascinata da un grande Dzeko: il bosniaco sfrutta una dormita difensiva per siglare il suo sesto gol in campionato (secondo assist per Smalling), poi fa volare Joronen. Nel finale c'è tempo per altre due reti annullate, a Dzeko ed Ayé. Finisce 3-0.