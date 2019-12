Dybala e CR7 espugnano Marassi: 2-1 sulla Samp. Juve a +3 sull'Inter

© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus batte Sampdoria 2-1: Dybala e Ronaldo a segno, di Caprari il momentaneo pareggio.

L'HDR stavolta funziona solo per due terzi, ma la Juventus vince comunque. I bianconeri battono la Sampdoria 2-1, espugnano Marassi, chiudono con tre punti il loro 2019, almeno per quanto riguarda il campionato di Serie A. Soprattutto, gli uomini di Maurizio Sarri, premiato da Dybala e Ronaldo nelle sue scelte offensive, mandano un altro messaggio all'Inter, che sabato pomeriggio, in questo bizzarro programma della 17^ giornata di Serie A, dovrà rispondere per riprendersi la vetta. Al Ferraris, comunque, succede tutto nel primo tempo: la Vecchia Signora passa in vantaggio con un gran gol di Paulo Dybala, ispirato da Alex Sandro. Lo stesso brasiliano regala alla Samp la palla che porterà alla rete dell'1-1, siglata da Caprari. E poi al 45' è ancora il terzino sinistro a mettere in area il cross su cui Cristiano Ronaldo prende il volo e di testa sigla il 2-1 che poi diventerà definitivo. Nel secondo tempo, una Samp limitata dagli infortuni prova a rifarsi sotto, con l'ingresso di Gabbiadini e lo spostamento di Ramirez in fascia riesce anche a rendersi pericolosa, ma alla fine dei conti non punge la Vecchia Signora. Che soffre nell'ultima mezz'ora, tiene botta e porta a casa i tre punti: sono 42, fin qui, per Sarri.

GLI UNDICI DI PARTENZA: OUT QUAGLIARELLA. JUVE IN HDR E CON DEMIRAL -

Ranieri cambia il bomber. Out Quagliarella, gioca Caprari, che per la cronaca supera in volata anche Gabbiadini. A supporto dell'ex Roma c'è Ramirez, con Murillo terzino destro. Out Ekdal: a centrocampo Linetty e Thorsby in coppia. I bianconeri vanno in campo in HDR: nel tridente protagonisti ancora Dybala, Ronaldo e Higuain. In difesa c'è Demiral e non De Ligt con Bonucci, a centrocampo Rabiot completa il reparto con gli intoccabili Pjanic e Matuidi.

BUFFON EGUAGLIA MALDINI -

Capitolo a parte merita il portiere della Juventus: col fischio d'inizio, Buffon oggi in campo da titolare raggiunge infatti quota 647 presenze in Serie A. Il record di Maldini è raggiunto, ora il sorpasso è dietro l'angolo. Con la gara di oggi, inoltre, Buffon supera Alessandro Del Piero, diventando con 479 presenze il primatista della Juventus in Serie A. A livello assoluto, Pinturicchio resta però avanti: 705 partite ufficiali con la maglia della Juve, contro le 664 di Buffon oggi.

DEMIRAL RISCHIA SUBITO, PADRONI DI CASA TIMIDI -

Avvio molto aggressivo del centrale turco, che dopo tre minuti rischia di combinarla grossa. Prima perde palla, poi stende Murru in area di rigore: Rocchi lascia correre e il VAR non interviene, ma qualche dubbio sulla liceità del contatto resta eccome. Al netto di quest'episodio, molto timida la Samp in avvio: il piano di Ranieri è chiaramente quello di aspettare la Juve, che si produce in un possesso palla non troppo veloce e all'apparenza sterile. Occasion per Ramirez al 18', il sipario si alza su un altro sudamericano.

UN JOYELLO DI DYBALA -

Il gioco di parole è discutibile, la bellezza del gol che sblocca la gara no. Tutto frutto della classe immensa di Dybala, che al 19' trasforma un innocuo traversone dalla trequarti di Alex Sandro in un autentico capolavoro. Demi-volée col sinistro, dal limite dell'area di rigore, a incrociare: una rasoiata di prima, al volo, che lascia di stucco Audero. Il portiere può solo guardare la palla baciare il palo e infilarsi, in buca d'angolo, per una perla rara che porta sull'1-0 la Vecchia Signora.

ALEX SANDRO LA COMBINA GROSSA, CAPRARI PAREGGIA -

Tutto sembra dire Juve, nonostante Ronaldo sembri appannato e Higuain sbagli un paio di volte la mira. Ci mette del suo anche Audero, che centra proprio il portoghese su un goffo tentativo di rinvio. Nulla di fatto. Al 36', di nuovo protagonista il terzino brasiliano della Juve, stavolta in negativo. Palla persa in difesa: un errore velenoso. La toppa è peggio del buco, però: sul cross di Ramirez, ancora Alex Sandro rinvia male. La sfera finisce a Caprari, che di prima intenzione batte Buffon. 1-1 Sampdoria.

LA CR7 AIRLINES PRENDE IL VOLO -

Tempo dieci minuti, e indovinate chi sforna un altro assist? Proprio lui. Alex Sandro torna a pungere lì davanti, sfonda a sinistra e mette in area un gran traversone. La finalizzazione è ancora meglio: Ronaldo sale a 2,56 metri, anca oltre la testa del malcapitato Murru, chiamato a marcarlo. Il portoghese resta lì su quasi un secondo: il tempo di rifilare una stoccata di testa delle sue, sulla quale Audero non può nulla. È 2-1 Juve a Marassi dopo 45'.

LA SAMP PERDE PEZZI, MATUIDI SI DIVORA IL 3-1 -

Al rientro dagli spogliatoi, tempo cinque minuti e Depaoli alza bandiera bianca: Ranieri lo sostituisce con Leris. Poi il tecnico testaccino butterà dentro Gabbiadini al posto di Jankto per alzare il tasso qualitativo dei suoi. La Juve sfiora però il 3-1: gran palla di Dybala, Matuidi da due passi non riesce a essere davvero pericoloso, colpendo malissimo e facendo sfumare una grossa occasione per i suoi. Altra palla-gol per la squadra di Sarri (che viaggia su percentuali bulgare nel possesso palla) con il tacco di Bonucci su tiro da fuori di Danilo. Audero blocca a terra.

SAMP POCO CONVINTA, JUVE NON CHIUDE -

Ranieri, limitato dai cambi (uscirà anche Murru per problemi fisici), chiama a raccolta i suoi e li invita a cercare il pareggio. L'ingresso di Gabbiadini, comunque, migliora le cose: una spizzata proprio dell'ex Bologna non viene corretta in rete da un compagno. La Juve palleggia, cambia, ritrova Ramsey (non felicissimo Higuain) e Douglas Costa, perde Alex Sandro, fatica e tiene botta. Senza preoccupare, con qualche (non eccessiva) preoccupazione: Ramirez si coordina bene e colpisce male, Linetty si coordina male e colpisce peggio.

IL SIGILLO DI CR7 ANNULLATO, ESPULSO CAPRARI NEL FINALE -

A un passo dal novantesimo, Cristiano Ronaldo scatta sul filo del fuorigioco e anticipa Audero in uscita bassa, per poi siglare il 3-1 a porta praticamente sguarnita. Lunga attesa per il controllo del VAR, alla fine il portoghese era partito oltre la difesa doriana: annullato, ma non cambia la storia di questo anticipo. Anche perché la Sampdoria chiude in dieci: una gomitata (all'apparenza involontaria) di Caprari a Demiral vale il secondo cartellino giallo e la doccia anticipata all'attaccante laziale.

Il tabellino

SAMPDORIA-JUVENTUS 1-2

(35' Caprari; 19' Dybala, 45' Cristiano Ronaldo)

Ammoniti: 43' Jankto, 61' Murillo, 90'+6 Ramirez nella Sampdoria. 56' Pjanic, 76' Demiral nella Juventus.

Espulso per doppia ammonizione (76' e 90'+2) Caprari nella Sampdoria.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru (76' Augello); Depaoli (51' Léris), Thorsby, Linetty, Jankto (62' Gabbiadini); Ramirez, Caprari. Allenatore: Claudio Ranieri.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala (77' Douglas Costa), Ronaldo, Higuain (69' Ramsey). Allenatore: Maurizio Sarri.