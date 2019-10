© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervista alle colonne del Corriere dello Sport per Paulo Dybala, attaccante della Juventus reduce da una prestazione molto positiva a San Siro contro l'Inter: "Io ho sempre voluto continuare la mia carriera alla Juventus - spiega l'argentino in merito alle tante voci della scorsa estate circa un suo addio a Torino -. Ora voglio dimostrare quello che valgo, per me e per la Juve".

L'ex Palermo poi parla del tridente dei sogni dei bianconeri con lui assieme a Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, spiegando come debbano lavorare al meglio per riuscire a coesistere. "Uno deve rincorrere - afferma ridendo -. Quello sono io".