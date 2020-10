Dybala-Juve, quando il summit per discutere del rinnovo? Contatto possibile già in settimana

Slittato l'incontro a mercato appena concluso a causa della bolla, in casa Juventus nei prossimi giorni dovrebbe essere approfondito il tema relativo al rinnovo del contratto di Paulo Dybala.

L'attaccante argentino è apparso piuttosto nervoso nelle ore successive a Crotone-Juventus per il mancato utilizzo e a testimonianza di ciò - oltre allo sfogo con Fabio Paratici - il like galeotto in cui veniva contestato a Pirlo proprio questo punto.

Domani contro la Dinamo Kiev dovrebbe comunque scendere in campo. E già questa settimana, scrive la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, potrebbero iniziare i contatti per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022: Dybala guadagna attualmente 7.5 milioni di euro netti a stagione e chiede un sostanzioso aumento di stipendio per diventare il secondo giocatore più pagato della rosa dopo Cristiano Ronaldo.