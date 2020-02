vedi letture

Dzeko allo scadere: la Roma è in vantaggio sull'Atalanta 1-0 al 45'

La Roma chiude il primo tempo sull'1-0, per effetto del gol di Edin Dzeko al 45'. Erroracci di Hateboer e Palomino che innescano Dzeko. Il bosniaco, freddo, firma il vantaggio.

Prime fasi di studio per entrambe le squadre, con un paio di fiammate da ambo le parti. Prima Kluivert cade in area, c’è un check del Var ma l’arbitro Orsato non ravvede gli estremi per cambiare la decisione, così come Maresca alla tecnologia. Poi una combinazione Zapata-Ilicic-Gomez manda il Papu di fronte a Pau Lopez, ma l'argentino colpisce l'avversario in uscita disperata. Nell'occasione giallo per Mancini che, giocando a centrocampo, dovrebbe limitare il capitano atalantino. In compenso la Roma difende con tutti i giocatori dietro la linea del pallone per poi innescare Kluivert, rapidissimo contro Djimsiti.

I giallorossi però non trovando il bandolo della matassa, tanto che è l'Atalanta - in due occasioni - ad andare vicina al vantaggio prima con una spaccata di Hateboer che, però, cicca a due passi dalla porta. Poi con un ricciolo di Ilicic, ben pescato da Gosens, ma di prima cerca solo la potenza e non la precisione. Dzeko è spesso isolato davanti ma, rispetto a Sassuolo e Bologna, gli uomini di Fonseca non vanno in svantaggio. Al trentottesimo giocata da cineteca di Toloi che, con una rovesciata, va a un metro dall'uno a zero: la Roma mette la testa fuori poco dopo, con una bella azione di Perotti sulla destra, centrando per Pellegrini: conclusione imprecisa, seppur a rimorchio, e la difesa nerazzurra spazza. È l'anticamera del patatrac, Hateboer sbaglia completamente il passaggio all'indietro, mettendo in difficoltà Palomino. Dzeko ne approfitta e, a tu per tu con Gollini, la piazza sul secondo palo.