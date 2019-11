Dzeko, buca 18 cercasi: contro il Brescia può chiudere il giro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sorrisi, abbracci e una voglia matta di tornare al gol. Si possono riassumere così le ore trascorse a Trigoria di Edin Dzeko dopo il rientro dalla Nazionale che gli ha permesso di rifiatare almeno nell’ultima sfida contro Liechtenstein. Il cammino del bosniaco riprenderà all’Olimpico, lì dove ha segnato l’ultimo gol con il Milan (il sesto stagionale). Non timbra il cartellino da 4 match e domenica nella Capitale arriva il Brescia. Se il nove giallorosso dovesse segnare sarebbe la diciottesima squadra diversa di Serie A alla quale avrà segnato. Dopo la sfida con il Lecce è fermo a 17 e come si dice nel golf è caccia della buca 18 per completare un giro che aprirebbe il tour de force della Roma da qui a Natale nel migliore dei modi.

NUMERI - I suoi “caddy” saranno Zaniolo, Kluivert e Pastore. Da loro, insieme ai recuperi di Under, Pellegrini e Mkhitaryan, arriveranno i rifornimenti principali per Dzeko che contro la squadra di Grosso toccherà quota 150 in Serie A con la maglia della Roma. Vicinissimo anche alle 200 presenze in totale con i colori giallorossi. Arriveranno prima della prossima pausa per le festività viste le 6 presenze mancanti e le 7 gare in programma fino al 20 dicembre. Numeri importanti per uno dei bomber più prolifici della storia della Roma e che nella Capitale ha trovato la sua esperienza di più lunga durata, battendo quella nel Manchester City ( 189 presenze) e nel Wolfsburg (142 partite). C’è una differenza sostanziale, però, perché in tutte le sue precedenti avventure aveva sempre trovato la vittoria del campionato e delle coppe nazionali. Dalla Bundesliga alla Premier League, la bacheca di Dzeko è bella piena. Manca un trofeo in Italia e il rinnovo di quest’estate è volto anche a quello. Ama Roma, la città, la sua gente e vorrebbe regalargli e regalarsi una gioia prima del canto del cigno, non di Utrecht, ma di Sarajevo.