Dzeko sogna l'Europeo: "Abbiamo un'altra chance. Sogniamo di qualificarci"

L'attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha parlato di Bosnia a Uefa.com. "Siamo stati più bravi in Nations League che nelle qualificazioni. Adesso possiamo arrivare agli Europei tramite gli spareggi. Abbiamo un'altra chance, speriamo di sfruttarla. Il nuovo ct Bajevic? Ha molta esperienza, può portarci cose positive. Tutti sogniamo di giocare in una grande competizione. Sicuramente, andarci sarebbe il coronamento della mia carriera con la nazionale. Per quanto riguarda la partita contro l'Irlanda del Nord, non sarà facile per noi. Abbiamo giocato contro di loro due volte in Nations League, non sarà facile. Possiamo ottenere il risultato desiderato se diamo il meglio. La motivazione extra è certamente giocare in casa. La motivazione in sé è qualificarsi agli europei, ma è meglio giocare in casa. Spero che i tifosi facciano il meglio per sostenerci. Abbiamo giocato alcune tra le migliori partite in casa, speriamo, che sia ancora così"