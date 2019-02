Dzeko uomo della provvidenza: la Roma espugna 3-2 Frosinone al 95'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua la striscia positiva in campionato della Roma, che batte in rimonta un buon Frosinone nell'anticipo del 25° turno di Serie A e ottiene il suo ottavo risultato utile consecutivo. A decidere la sfida del Benite Stirpe è stato Edin Dzeko, che ha trascinato i suoi con una doppietta e un assist, risolvendo la sfida addirittura al 95' proprio quando ormai tutto lasciava presagire a un pareggio.

DOCCIA FREDDA - Inizio troppo timido della Roma, che subisce la grande voglia del Frosinone e va sotto già al 5'. Pasticcio clamoroso da parte di Nzonzi, che non si capisce con De Rossi e regala il pallone a Ciano. L'attaccante giallazzurro calcia dalla distanza sul palo di Olsen, che tocca a mano aperta e vede poi la sfera infilarsi disastrosamente in rete alle proprie spalle. I capitolini sbandano e all'11' rischiano già di subire il doppio svantaggio: Beghetto prova il cross, Manolas non rinvia bene e il pallone arriva al solito Ciano, che da due passi stavolta spara però abbondantemente alto.

UNO-DUE GIALLOROSSO - Mister Di Francesco si infuria in panchina e scuote i suoi a gran voce. La reazione della Roma, in effetti, arriva con un bel cross dalla destra di Perotti e un successivo colpo di testa di El Shaarawy al 13', ma Sportiello è bravo a dire di no con un grande intervento sotto la traversa. I giallorossi alzano i ritmi e iniziano - con almeno 15 minuti di ritardo - la loro partita, mostrando di avere ovviamente una qualità superiore. A guidare la rimonta ci pensa così Edin Dzeko, che prima approfitta di una dormita in area di Goldaniga per battere Sportiello con un tiro ben angolato (30') e poi avvia una ripartenza micidiale chiusa dal tap-in sotto porta di Pellegrini (31'). Cambia tutto, dunque, nell'anticipo del 25° turno di Serie A: da 1-0 a 1-2, in 72 secondi esatti.

AMMINISTRAZIONE ROMA - La Roma rientra in campo con molta più concentrazione rispetto all'approccio leggero del primo tempo. Il match adesso stenta a decollare, coi giallorossi che amministrano e il Frosinone incapace di pungere. L'occasione più nitida per ripristinare l'equilibrio si presenta però al 68', quando un cross dalla destra di Zampano trova il tap-in al volo neo-entrato Pinamonti. Conclusione tuttavia troppo debole che sbatte, anche con un pizzico di fortuna, su Santon. La risposta della Roma arriva sul capovolgimento di fronte, ma neanche la zampata di Cristante al 70' riesce a inquadrare la porta.

MANOLAS KO, PINAMONTI FA 2-2 - Brutta tegola per la Roma, a pochi giorni dal derby con la Lazio e dal ritorno degli ottavi di finale di Champions col Porto. È infatti il 75' quando Manolas si scontra con Molinaro e resta a terra dolorante dopo un'evidente distorsione della caviglia. Di Francesco è costretto così al terzo cambio e il difensore greco viene portato fuori in barella. Un infortunio che addormenta un po' i giallorossi, riacciuffati meritatamente all'81'. A firmare il nuovo pareggio, al minuto 81, è il neo-entrato Andrea Pinamonti, che triangola con Ciano e batte Olsen con massima freddezza con la "solita" complicità della retroguardia ospite.

FINALE INFUOCATO - Si accende il finale dello Stirpe, con la Roma determinata a riportarsi avanti e il Frosinone che non ha paura di provare a vincerla. Olsen compie un miracolo su Trotta all'85', i giallorossi sembrano perdere le speranze, ma all'ultimo minuto di recupero riescono comunque a tirare fuori la giocata da tre punti. Lo trova ancora lui, Edin Dzeko, che realizza la sua personale doppietta e fa respirare Di Francesco con un tap-in perfetto su assist di El Shaarawy dopo una grande intuizione di De Rossi. Frosinone-Roma 2-3, finisce così una partita da cardiopalmo.

LA CLASSIFICA - Con questo risultato e i suoi 44 punti la Roma riaccorcia in classifica sul Milan, portandosi a una sola lunghezza dal quarto posto occupato proprio dai rossoneri e a due dall'Inter, impegnato domani sera a Firenze. Sempre penultimo invece il Frosinone, che resta a quota 16 punti nonostante una partita di grandissimo vigore.