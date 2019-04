È il giorno di Milan-Lazio: Milinkovic e Immobile ovvero i quasi rossoneri

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sliding doors. Il mercato è un centro commerciale, un what if. Cosa sarebbe successo se Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic, dunque Claudio Lotito, dunque il Milan che è stato ma anche quello odierno, avessero raggiunto accordi totali? Nomi che tornano, uno per un passato che non lo farà ancora, vedi l'italiano vista la presenza di Krzysztof Piatek, uno destinato a essere anche sogno per il domani, vedi il centrocampista serbo. Per Milinkovic c'è stata ben più che una trattativa, arenatasi poi davanti all'irremovibilità di Lotito. 100 milioni, almeno, dirà poi che li ha già rifiutati, per lo statuario tuttocampista balcanico. Che in questa stagione non è più lo stesso, almeno ad ampi tratti, e per questo la sensazione di molti è che pure il valore dovrà scendere. Non la pensa e non la penserà così certo il plenipotenziario di casa biancocelste ma stavolta le sliding doors potrebbero indicare solo l'uscita. Destinazione? Paradiso economico, per tutti. Manchester, Parigi, magari proprio Milano o Torino, forse Madrid. Insomma, una piazza dove Milinkovic-Savic andrà a guadagnare meglio e che permetterà alla Lazio di far cassa, ora soprattutto che la Champions pare più distante. E Immobile? Altrove, vedi Siviglia e Dortmund, non è riuscito a essere il talento splendente visto a Roma. Storie di carriera oppure in piazze che, almeno in quei momenti, erano più scintillanti e ambiziose, la luce si offusca? Il Milan ci ha provato, a riaccenderla, insieme. La Lazio ha detto no, anche per lui. E starà a loro farsi rimpiangere, per un passato che non c'è mai stato.