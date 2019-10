© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' il giorno del consulto col professor Ramon Cougat per Alexis Sanchez. Oggi il cileno, ricorda Il Corriere della Sera, sarà a Barcellona per una visita e per una valutazione dell'infortunio patito nell'amichevole col suo Cile contro la Colombia. Gli esami a Milano hanno confermato la lussazione del tendine della caviglia sinistra, una mazzata che può tenerlo fuori fino a fine anno con tanto di infortunio.