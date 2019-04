E' la fine del ciclo Allegri alla Juventus?

© foto di www.imagephotoagency.it

Fischio finale di Juventus-Ajax 1-2. "E' finito il ciclo?". Anzi. Con sicumera c'è chi andava oltre. "E' finito il ciclo". Senza interrogativo, senza punto di domanda. Senza dubbi, nonostante le finali Champions, nonostante gli Scudetti, nonostante il titolo dietro l'angolo. E' finito il ciclo di Massimiliano Allegri, pensano e credono in molti. Perché uscire così, ai quarti di finale, nonostante Cristiano Ronaldo, lascia pensare questo. Lo lascia presagire. Il confronto con Andrea Agnelli riguarderò di fatto anche questo: il futuro dell'allenatore, della panchina della Juventus. E se già prima dell'Ajax le ombre c'erano, le voci non mancavano, figuriamo oggi. Senza panegirici: Allegri oggi l'ha persa. Scegliendo Dybala punta. Mettendo uno spento Cancelo. Non riuscendo a fermare gli ajacidi, al ritorno come all'andata. Sperava nei deserti. Li ha trovati, ma nella sua Juventus. "E' finito il ciclo?". Da adesso in poi, lecito chiederselo.