Edin Dzeko è tutt'altro che finito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mastodontico, quasi impossibile da spostare. Edin Dzeko è sul mercato, andrà via dalla Roma e probabilmente finirà all'Inter. Ma è un rinforzo extra lusso, almeno per quanto visto stasera, in una squadra che si affidava a lui per crescere e ripartire. La Bosnia, tra Miralem Pjanic e il romanista, dà l'impressione di non essere una squadra da quarto posto in classifica, dietro la Finlandia e persino l'Armenia. Le gerarchie verrranno ristabilite, ma Dzeko è stato quasi pachidermico, ingombrante, a tratti straripante.

Non è solo il gol che porta in vantaggio la Bosnia. È il lavoro oscuro, le gomitate con Bonucci, Chiellini e il più tenero Mancini (Gianluca, ovviamente) che fa mantenere a galla e dà un nuovo indice di pericolosità, a tratti davvero alto. Insomma, Dzeko è tutt'altro che finito e può fare ancora la differenza in un grande club. Forse la sua esperienza a Roma è finita, dopo l'ultimo anno. Ma il rischio è che sia stato sottovalutato un po' troppo presto.