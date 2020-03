Emergenza Coronavirus, Carboni: "Atalanta-Valencia ha influito, ma pensiamo al presente"

vedi letture

Amedeo Carboni, ex calciatore di Roma e Valencia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di Atalanta-Valencia, indicata come uno dei focolai per lo scoppio della pandemia: "Senza dubbio è stato un evento sportivo che ha avuto la sua influenza, ma guardare troppo indietro non è il caso, bisogna guardare al presente e alle persone che soffrono di più. Quell'evento ha comunque ingrandito l'epicentro in Europa. La Spagna, rispetto a noi, è indietro di 10-15 giorni. Ha iniziato a guardare l'Italia come riferimento con questo ritardo".