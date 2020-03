Emergenza Coronavirus, Conte: "Fase più acuta. Per riaprire servono misure graduali"

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, raggiunto da El Pais, ha parlato della situazione dell'Italia, in piena lotta contro l'emergenza Coronavirus: "Siamo nella fase più acuta, è difficile fare previsioni esatte. Gli esperti sono prudenti, ma si potrebbe pensare che siamo vicini al picco. È difficile pronunciarsi, ma abbiamo sempre seguito le indicazioni della scienza".

Adesso la situazione si fa critica in Spagna.

"Voglio esprimere solidarietà al governo e al popolo spagnolo: è un dramma che conosciamo molto bene, vogliamo uscire da questa cirisi quanto prima anche per poter aiutare altri Paesi come la Spagna".

Quando finirà il lockdown?

"Bisogna ragionare in termini di proporzionalità. Sarebbe stato un errore chiudere totalmente il Paese sin da subito. Ora è impossibile sostenere a lungo l'impatto economico di questa situazione. Dobbiamo lavorare in maniera graduale. Quando il comitato scientifico ci dirà che la curva del contagio inizia a scendere potremo pensare a misure diverse".

Cosa chiede all'Europa?

"L'Italia non vuole dividere con altri il proprio debito pubblico. Ci siamo comportati bene negli unltimi anni e non chiediamo a nessuno in Europa di farsi carico dei nostri debiti. Chiediamo solo che dia un colpo per uscire da questo tsunami economico e sociale".