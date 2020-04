Emergenza Coronavirus. Dunga aiuta i bisognosi: "Dramma favelas. Tasse sempre uguali"

Intervista al Corriere dello Sport per l'ex commissario tecnico del Brasile, Carlos Dunga, che in questo periodo di emergenza sta girando con un furgone per il Rio Grande do Sul dove ha già distribuito oltre 10 tonnellate di cibo alle famiglie travolte dalla pandemia: "Qui non c'è ancora la consapevolezza della tragedia. Ma come fare con i milioni che vivono ammassati nelle favelas? Il nostro Paese ha tanti lavoratori autonomi finiti senza denaro per la quarantena. Mentre le tasse non sono sospese. Bosonaro? Non mi interessa chi ha torto o ragione, è il momento in cui conta solo lavorare tutti insieme per fermare il virus".