Emergenza Coronavirus, Calcio&Finanza rivela: club di Serie A pensano di tagliare gli ingaggi

L'emergenza Coronavirus ha di fatto fermato l'Italia, e con essa anche il movimento calcistico. Secondo alcune indiscrezioni rivelate da Calcio&Finanza, per contenere le elevate perdite che si prospettano, specialmente qualora la stagione venisse definitivamente sospesa, alcuni club di Serie A starebbero valutando la misura di tagliare (interamente, o in parte) gli stipendi dei calciatori sotto contratto. La cosa ancora non è stata avanzata, neanche ufficiosamente, nei corridoi di Lega, ma alcune società, mediante i propri legali, stanno valutando questa pista. L'idea però non sarebbe quella di muoversi d'imperio, o arrivare allo scontro, bensì quella di avviare un tavolo di trattative con l'AIC, associazione che tutela i calciatori italiani.