Emergenza Coronavirus, la routine di Carles Perez: "Tanta palestra per restare in forma"

Intervistato da Mundo Deportivo, l'esterno offensivo della Roma Carles Perez ha raccontato la sua routine quotidiana durante l'auto-isolamento imposto dall'emergenza Coronavirus: "È un periodo difficile perché sono lontano da casa e non ho la mia famiglia al mio fianco, ma ho la grande fortuna di avere un giardino e una piscina, che sono molto buoni per l'allenamento e altre cose che mi distraggono. Ne approfitto per fare molta palestra. Faccio i tipici esercizi da calciatore, tutto per rimanere in forma perché alla fine siamo fermi da due settimane. Devo mantenere il fisico per quando torneremo per essere al meglio. Ora sono rinchiuso in casa da più di una settimana, 24 ore al giorno senza vedere quasi nessuno. Se fossi con i miei genitori e mio fratello, sarebbe più piacevole. Nemmeno gli amici possono venire... Ma la prendo bene, restando positivo. La Roma ci chiede di avere pazienza e, soprattutto, di non uscire", le dichiarazioni dell'ex Barcellona.