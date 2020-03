Emergenza Coronavirus. Presidente dell'INPS: "Prossima settimana via ai bonus Cura Italia"

Pasquale Tridico, presidente dell'INPS, ha parlato a RaiUno affermando che dalla prossima settimana sarà possibile procedere con la richiesta dei bonus previsti dal decreto Cura Italia: "Dalla prossima settimana saranno aperte le procedure per accedere ai 5 bonus: partite Iva, autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo", ha detto. Le domande per la cassa integrazione e per il congedo sono già attive. Per i bonus verrà attivata sul sito dell'Istituto una "procedura semplificata con un Pin semplificato".