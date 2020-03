Emergenza Coronavirus. Taglio stipendi: Juve cerca una soluzione interna. Tre opzioni

Continua a tenere banco la questione del taglio stipendi per i giocatori di Serie A e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla della Juventus e dell'incontro tra il capitano Giorgio Chiellini e la società per arrivare a una soluzione interna, a prescindere se il campionato terminerà o meno. Secondo la rosea il numero 3 bianconero ha proposto ai suoi compagni tre opzioni:

1 - La prima prevede lo stipendio di marzo pagato subito ai giocatori con due diverse strade successive a seconda di come finirà la stagione: con la sospensione la retribuzione verrebbe interrotta fino a quando non si riprenderà a giocare, se invece si tornerà in campo i giocatori prenderebbero i soldi nel periodo in cui si disputeranno gli incontri ma questa parte di stipendio verrebbe congelata e pagata più avanti.

2 - Il piano B prevede invece la rinuncia dei giocatori a due mesi di stipendio sui prossimi quattro, nel caso di stop al campionato, e a uno su quattro se si continuerà, con le mensilità che verrebbero comunque pagate tutte nelle prossime stagioni.

3 - L’ultima opzione è rinunciare subito a un mese e mezzo di compensi dei prossimi quattro, indipendentemente dal destino della stagione 2019-20, sempre con pagamento posticipato degli stipendi.

Chiellini però ha fatto appello al senso di responsabilità, ricordando quello che è accaduto per esempio al Bayern Monaco, dove i giocatori hanno deciso di tagliarsi il 20% dell’ingaggio mensile per aiutare il club a pagare altri dipendenti. La squadra avrà qualche giorno di tempo per pensarci: entro fine mese verrà presa una decisione che metta d’accordo tutti.