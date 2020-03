Emergenza Coronavirus. Totti dona 15 apparecchi per la terapia intensiva allo Spallanzani

L'emergenza Coronavirus sta allertando anche tutti i campioni dello sport italiano e Francesco Totti si è unito all'appello per sostenere l'ospedale Spallanzani di Roma donando 15 apparecchi per la terapia intensiva: "Ragazzi, sono giorni difficili per l'Italia, ma insieme ce la faremo. Ed è per questo che anch'io e Dash scendiamo in campo per vincere questa partita. Tutti insieme. Ci siamo già portati a casa il primo tempo, donando 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti ma, nel secondo tempo, unitevi a noi: ogni donazione, anche quella più piccola, sarà fondamentale per acquistare altri macchinari e vincere questa partita insieme".