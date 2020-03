Emergenza Coronavirus. Una patente dei guariti per una riapertura globale

Il Messaggero oggi in edicola fa il punto su quello che sarà il piano per mettere in sicurezza l'Italia in vista della prossima e futura riapertura. Esami rapidi per censire coloro che hanno sviluppato gli anticorpi al Covid-19, una sorte di 'patente dei guariti' per una riapertura globale. Intanto la voce che arriva in coro dal Consiglio Superiore della Sanità è che la salute è prioritaria ma che non deve esser messa da parte anche l'economia del paese.