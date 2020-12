Emergenza Milan in mediana: oggi il verdetto per Tonali, ipotesi Calabria a centrocampo

Giornata decisiva per conoscere le condizioni di Sandro Tonali. Il centrocampista ex Brescia dopo il problema all'adduttore destro rimediato nell'ultima sfida contro il Sassuolo è a rischio per l'ultima sfida del 2020, quella contro la Lazio.

Non dovesse farcela, a quel punto Stefano Pioli dovrebbe ripiegare su una soluzione d'emergenza viste anche le assenze di Bennacer e Kessiè. Attualmente a disposizione c'è il solo Krunic e senza Tonali al suo fianco o giocherebbe Calhanoglu oppure Calabria.