Empoli, Andreazzoli: "La Samp non si scansa, noi un esempio per tanti"

Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani con la Sampdoria. Questo quanto raccolto da EmpoliChannel.it: "La risposta della squadra è sempre stata eccellente, non c’è mai stato bisogno di richiamare nessuno. Siamo nella condizione ideale".

Come sta l'Empoli?

"I numeri che ci danno la misura di quel che siamo sono tornati a dirci le cose giuste proprio nella settimana prima della Fiorentina. Non è un caso che sia stata fatta una prestazione di quel tipo. Speriamo che la condizione ci dia una mano per consolidare anche l’aspetto tattico".

Cosa pensa della Sampdoria?

"Pensare che siano scarichi o che si mettano da una parte e ci facciano passare è fantascienza. Non riesco a immaginare un Giampaolo così, o un Quagliarella che magari non segna per farci un favore. È impossibile, la Samp esprime un gioco interessante e affronta sempre le partite in maniera seria. A volte vince e a volte perde, ma questo è un altro discorso".

Come giudica il momento degli avversari?

"È una squadra difficilissima da affrontare, perché si schiera con un sistema molto particolare e in più ha grosse individualità. Dovrebbe uscirne una partita pulita e questo mi piace, speriamo di averne più di loro".

Che idea ha di Giampaolo?

"È un allenatore da prendere da esempio per chiarezza e per il modo in cui si esprime. Mi riferisco alle analisi che riesce a fare alla fine delle partite, lo ascolto sempre con interesse perché c’è sempre da imparare qualcosa".

Come stanno Caputo e Dell'Orco?

"Christian è a disposizione, si è allenato con noi. Ciccio ha fastidio a un dito, abbiamo fatto di tutto. Verificheremo se potrà farcela o no, ma c’è possibilità che non ci sia. Ci dispiacerebbe, ma giocheremo lo stesso".

Come ha letto le imprese di Liverpool e Tottenham?

"Non le ho viste perché avevo degli impegni coi tifosi, ma il calcio è un gioco fantastico proprio per questo. Lascia aperta qualsiasi possibilità e non chiude la porta in faccia a nessuno. Se andiamo a vedere negli ultimi anni ne sono successe di tutti i colori".

Che messaggio manda ai tifosi?

"Siamo in una condizione di classifica particolare, ma sento una fiducia nella squadra e nell’ambiente che è anomala. Dimostra che i ragazzi hanno un grande valore morale, giocano per se stessi ma anche per chi li sostiene. Lavorano in maniera determinata e questo si percepisce. Non sono cose che si possono nascondere. Molti ambienti dovrebbero prendere Empoli come esempio".