© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro la Fiorentina, il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Cercavamo un riscatto morale più che un rilancio che ci apparteneva e lo abbiamo trovato. Non è mai una gara normale giocare contro la Fiorentina a Empoli, siamo contenti, penso che eravamo meritevoli di una soddisfazione, con i tre punti la classifica non si sistema ma mette pressione sugli altri e questo non è indifferente. Cosa le è piaciuta della sua squadra? Siamo ritornati a fare qualcosa che non facevamo da prima del mio esonero: difenderci con il possesso palla ed è un bel segnale perché la squadra ha capito come le conviene fare".