Empoli, Andreazzoli: "Un punto importante, mancata un po' di energia"

Risultato finale: Atalanta-Empoli 0-0

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha commentato così la sfida contro l'Atalanta ai microfoni di Sky Sport: "Siamo contenti del punto guadagnato, abbiamo fatto tanta fatica per conquistarlo. Dragowski è stato bravo. La preparazione della partita è iniziata male con qualche problema di organico in settimana e peggio oggi con i due cambi per infortunio nel primo tempo. Ci è mancata linfa per essere anche un po' più importanti nel momento in cui l'Atalanta ha mollato. Potevamo portare a casa i tre punti, anche se sarebbero stati forse eccessivi. Ma non siamo stati a guardare. Siamo contenti del risultato, anche se torniamo a casa preoccupati dalla condizione fisica di qualche calciatore".

Dei tre infortuni, forse il più grave è quello di Antonelli...

"Sembra anche a me, pare serio. Farias è uscito subito al primo accenno, dovrebbe essere un lieve infortunio. Non è un problema, invece, per Nikolaou, uscito a causa dei crampi. Forse ha retto anche troppo...".

Avete sofferto senza subire.

"Ci è mancata un po' di energia, l'Atalanta avrebbe potuto soffrirla un po'. Ma quando hai necessità di portar via con i denti e con le unghia anche un punto, si perde qualcosina. Ripeto: nel finale sarebbe potuta andare diversamente...".

Dispiaciuto?

"Sul gioco siamo confortati, così come per il risultato. Non credo che il punto non sposti la classifica: lo fa minimamente stasera, ma potrebbe essere molto importante a fine stagione".