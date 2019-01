© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino dell'Empoli Giovanni Di Lorenzo, in gol nell'ultima sfida col Cagliari, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua crescita: "Per me Cancelo è un punto di riferimento. Andreazzoli? Gli devo tanto, mi ha dato fiducia e ho avuto la svolta. Iachini? Con lui imparo la tattica e la fase difensiva, dove devo ancora migliorare".