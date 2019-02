© foto di Federico Gaetano

QUI EMPOLI -

Giuseppe Iachini sceglie Bartlomiej Dragowski: è il giovane portiere, arrivato dalla Fiorentina nel mercato invernale, la novità di formazione dei toscani. Rispetto alla sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio, preferito Acquah a Traoré in mediana. Confermata la coppia Caputo-Farias in attacco.

QUI SASSUOLO -

Attacco a sorpresa per Roberto De Zerbi, che ne cambia due su tre rispetto al 3-0 subito dalla Juventus nell'ultima giornata. In panchina vanno sia Berardi che Matri: con Babacar ci sono Brignola e Boga, in una BBB alternativa. A centrocampo torna Duncan, assente per squalifica contro i bianconeri.

Ecco le formazioni ufficiali di Empoli-Sassuolo.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Acquah, Pasqual; Farias, Caputo. Allenatore: Giuseppe Iachini.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Brignola, Babacar, Boga. Allenatore: Roberto De Zerbi.