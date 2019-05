Empoli-Torino, formazioni ufficiali: Maietta dal 1', out Iago Falque

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali di Empoli-Torino, sfida importantissima per entrambe le formazioni. Da una parte c'è l'Empoli che deve ottenere tre punti per continuare a sperare nella salvezza, dall'altra c'è il Torino, con i granata a caccia di punti per la corsa all'Europa League. Nei toscani torna Maietta dal primo minuto, davanti Caputo in coppia con Farias. Assente Krunic. Nel Torino ci saranno Berenguer e Meità a supporto di Belotti, panchina per Iago Falque.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Acquah, Pajac; Farias, Caputo. A disposizione: Provedel, Perucchini, Brighi, Veseli, Pasqual, Capezzi, Rasmussen, Oberlin, Nikolaou, Ucan. All. Andreazzoli.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Aina; Meite, Berenguer; Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Lukic, Zaza, Falque, Damascan, Bremer, Millico. All. Mazzarri.