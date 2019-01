L'Empoli in vantaggio sulle altre pretendenti per il prestito di Alessandro Murgia dalla Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il centrocampista vuole giocare con più continuità e visto che è l'ultimo nelle gerarchie di Simone Inzaghi, il suo agente Alessandro Lucci è al lavoro per trovare una soluzione, con i toscano che sarebbero in pole.