© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Age Hareide, CT della Danimarca, ha commentato la notizia del trasferimento di Christian Eriksen all'Inter sui canali ufficiali della Federcalcio scandinava: "Spero che adesso giochi con continuità e sia in ottima forma in vista degli Europei. Tutti sanno che è fondamentale per la nostra Nazionale, quindi è essenziale che faccia tanti minuti, in una squadra di alto livelli".