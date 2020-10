Eriksen sul possibile addio in estate: "Il mio agente e l'Inter non mi hanno detto nulla..."

vedi letture

Arrivano altre parole da parte di Christian Eriksen, trequartista dell'Inter, dal ritiro della Danimarca. C'è spazio anche per il futuro e per il possibile addio ai nerazzurri, compresi i tanti rumors estitivi. "Non ho sentito nulla dal mio agente, e se ci fosse stato qualcosa a riguardo, l'avrei sentito da lui o dal club, ma non c'era niente. Mi sono abituato gradualmente al fatto che si scrive molto sulla stampa. Ciò che è vero e ciò che non è vero, non posso rispondere a tutto So solo quello che mi è stato detto e non c'era niente di concreto...".