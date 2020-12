Esame Suarez, Gazzetta: "La farsa. Rettrice dell'Università sospesa e indagati dirigenti Juve"

"Suarez, per l'esame farsa sospesa la rettrice dell'Università e indagati dirigenti Juve". E' il titolo proposto adesso da 'Gazzetta.it', dopo il comunicato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. "Otto mesi di sospensione per la rettrice dell'Università per stranieri Giuliana Grego, il direttore Simone Olivieri e i professori che esaminarono l'uruguaiano. Dirigenza Juve attivata per accelerare il riconoscimento della cittadinanza italiana", si legge nel sottotitolo.