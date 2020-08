esclusiva A. Coda: "Beata l'Inter ad avere Sanchez. E Handa è il più forte, è mostruoso"

vedi letture

Andrea Coda, difensore reduce dall'annata al Gubbio (ha giocato a lungo con Empoli e Udinese) parla ai microfoni di TMW nell'intervista che potete vedere sotto. "Sono contento per Gotti con cui ho avuto il piacere di lavorare a Parma quando era il vice di Donadoni. Aveva già lì un potenziale enorme. L'Udinese di oggi e quella dei miei tempi? Ci sono sempre stati ottimi osservatori capaci prendere i giovani ovunque nel mondo. C'era uno zoccolo duro di italiani su cui contare. Negli ultimi anni questo zoccolo duro non c'è più stato e in una piazza con tanti stranieri giovani ce n'è forse bisogno. Ma la qualità di fondo c'è sempre". Poi sul suo ex compagno Alexis Sanchez: "Beata l'Inter che adesso ce l'ha definitivamente. Marcarlo è dura per tutti, in allenamento gliene davo ma era di gomma (ride, ndr). Anche in partita sa ripetere le giocate che fa durante la settimana. L'Inter ha fatto un gran colpo ed è anche un'ottima persona. Handanovic? Nei primi cinque d'Europa. Ho giocato con lui e faccio fatica a trovarne uno meglio di lui. E' mostruoso, professionista esemplare".

Clicca sotto per guardare l'intervista completa