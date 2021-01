ufficiale Aglianese, che colpo! Arriva l'ex Udinese Parma e Samp Andrea Coda

Con una nota ufficiale, l'Aglianese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore classe '85 Andrea Coda.

Scoperto dall’Empoli, dopo due stagioni in azzurro (e una promozione in A) il giocatore massese si è trasferito all’Udinese per sette stagioni in A durante le quali ha collezionato più di 130 presenze. Nel suo curriculum anche Livorno, Parma, Sampdoria e Pescara, oltre a numerose apparizioni con le selezioni giovanili azzurre. Nell’ultimo campionato ha contribuito alla salvezza del Gubbio, mentre da inizio anno si è allenato con il Real Forte Querceta.

"Ringrazio l’Aglianese per la chiamata, mi fa piacere poter giocare in Toscana perché dopo l’interruzione del percorso con la squadra umbra ho apprezzato la possibilità di avvicinarmi a casa e dedicarmi anche ai miei figli, continuando a lavorare e cercando anche di formarmi per un prossimo futuro. Ci tengo a dire che non sono qui per pretendere la maglia da titolare fisso, metterò la mia esperienza al servizio del mister e dei compagni, che ho già avuto modo di conoscere. Sono contento perché arrivo in un bel gruppo, unito e composto da persone serie. Oggi mi sono allenato con loro e ho visto come lavorano, l’ambiente mi piace. Fisicamente ho solo bisogno di un po’ di rodaggio, non vedo l’ora di poter dare il mio contributo", queste le sue prime parole.

Il giocatore sarà a disposizione di mister Colombini già da mercoledì nel recupero con il Corticella.