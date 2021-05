esclusiva Andrea Coda: "Juve, Allegri sa come fare. Udinese, terrei Gotti"

Andrea Coda, ex calciatore di Udinese e Samp, ha parlato a Tuttomercatoweb.com di vari temi a partire da Allegri. "Conosce l'ambiente e saprà come muoversi. Lo conosco dai tempi di Udine, i numero parlano per lui. Già in quel periodo, da collaboratore di Galeone, mi fece una grande impressione. Ci sarà un ringiovanimento della squadra credo, dopo che sono state conquistate vittorie straordinarie". Poi sull'Udinese, da ex friulano: "Ha buonissimi giocatori e un ottimo allenatore. Già a Parma, Donadoni faceva molto riferimento a lui. Io lo terrei perchè è un tecnico preparatissimo. Zanetti del Venezia? Sono contento per Paolo, sono cresciuto con lui, nel 2004 facemmo la promozione in A con l'Empoli e poi ci salvammo in A. Mi prese subito sotto la sua ala protettiva".

