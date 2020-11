esclusiva Accardi: “A gennaio pochi movimenti. Fiordilino e Maddaloni prossimi uomini mercato”

“Da uomo di calcio la morte di Maradona l’ho vissuta male, è brutto da dire ma ha maltrattato il suo fisico ed era facile pensare ad una cosa del genere”. Così a TuttoMercatoWeb Beppe Accardi. “Il momento più bello - continua Accardi - è stato quando ha vinto lo Scudetto con il Napoli, il suo sentirsi parte di una comunità che aveva bisogno di avere un trascinatore. Ha rappresentato quello che era lo spirito della gente del Sud, di Napoli, che cercava rivalsa. È stato un eroe, il simbolo della vittoria dei piccoli contro i grandi”.

The show must go on. Che mercato sarà quello di gennaio?

“Qualcosa accadrà, ma non grandi movimenti. Il calcio, come tutti, ha problemi. Ma qualcuno ci gioca anche. Chi non può pagare gli stipendi oggi non deve anche fare mercato a gennaio”.

A Venezia brilla Fiordilino.

“Sta confermando quello che aveva fatto vedere l’anno scorso. Sta crescendo. Oggi siamo concentrati e pensiamo a fare bene. Poi il tempo sarà dalla nostra parte. Quando sei una bella donna devono essere gli altri a presentarsi al tuo tavolo. Già l’anno scorso qualcuno aveva fatto dei sondaggi, ma il mercato è stato strano e particolare. Credo che la prossima estate arriverà qualche offerta importante”.

In Serie C si sta mettendo in mostra Maddaloni con il Cesena.

“È un bravo ragazzo, un lavoratore. Ha sempre il sorriso in faccia e a volte questo viene confuso con la superficialità che certamente non fa parte del suo essere. Ha saputo lavorare, cresce ogni settimana. Sentiremo parleremo di lui anche in chiave mercato”.

Mbaye?

“Ha avuto qualche problema fisico, sta recuperando. Aspettiamo che trovi la condizione migliore. Rimarrà al Bologna”

Mulé e Rizzo?

“Stanno facendo molto bene. Alla Juve Stabia hanno trovato l’ambiente ideale. L’allenatore li stima. Faranno sempre meglio. La Juve Stabia punta a fare un campionato dignitoso. In maniera silenziosa credo si auguri di fare i playoff così da potersela giocare”.