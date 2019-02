© foto di Federico De Luca

“Foschi ha fatto una grande mossa, è stato bravissimo. Diventando presidente del Palermo e facendo andare via il gruppo inglese ha dimostrato grande amore verso i colori rosanero”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato palermitano Beppe Accardi a proposito del nuovo presidente del Palermo, Rino Foschi. Presidente ponte, sia chiaro. Perché il Palermo è società appetibile e Foschi e il suo gruppo si muovono per trovare un acquirente credibile.

Stasera c’è Atletico-Juve...

“Vedo la Juve carica e determinata, farà una grande partita. Fare bene oggi significherebbe gettare le basi per il prosieguo in Champions”.

CR7 l’arma in più per arrivare in fondo?

“La Juve può arrivare fino in fondo. Ma non ditemi che CR7 sia l’arma in più, non lo è... la Juve infatti è uscita dalla Coppa Italia. I bianconeri possono vincere la Champions. Ma l’arma in più, quella vera, è Dybala. Non Cristiano Ronaldo”.