ESCLUSIVA TMW - Accardi: "Voto 10 all'Inter. Lukaku miglior colpo di tutti"

© foto di Federico De Luca

Un po' di voti al mercato. Beppe Accardi, agente di grande esperienza non ha dubbi e a TMW dice: "L'Inter si merita dieci perchè ha fatto bei colpi a partire dall'allenatore. Colpo migliore del mercato? E' stato Lukaku, è il giocatore che può far fare il salto di qualità. Brava l'inter anche perchè è riuscita pure a dar via Icardi. A fine campionato dissi che la querelle Icardi sarebbe finita con un prestito perchè qualunque club importante vuole valutare la situazione gestionale che dovrà affrontare. Corri il rischio per un anno pagando il prestito oneroso ma chiunque avrebbe voluto vedere a cosa va incontro. L'altro colpo di mercato è Higuain: può essere determinante. Conoscendo Sarri è il giocatore ideale per lui. Il Napoli? Deve mettere a posto certi meccanismi ma quando è sotto sa recuperare, ha questa forza che fa parte delle big".

