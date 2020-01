"Non è questione di linguaggio. oggi è importante analizzare"

© foto di Marucci

Dopo la polemica di lunedì sera tra Conte Capello, si è tornati a parlare anche di come la parola contropiede abbia preso un'accezione negativa. Oggi a Pitti, a TMW ne abbiamo parlato con un fine analista di calcio come Lele Adani: "Contropiede è una parola che si utilizza: transizione, ripartenza e contropiede però non vogliono dire nulla. E' più importante analizzarlo il calcio, capire le dinamiche di gioco e per questo serve impegno passione, approfondimento. Non resta tutto in un termine. sarebbe troppo limitativo. L'Inter? Vince attraverso un crescita sotto tanti punti di vista: dalla costruzione alla solidità dal palleggio, dal lavoro in tandem delle due punte a una mentalità dentro a un gioco e con uno spirito che gli ha dato il suo allenatore"

Gianni Mura ha detto che lei ha un linguaggio per iniziati...

"Non è questione di linguaggio, il calcio oggi è in una direzione che è quella dell'analisi e bisogna saperlo spiegare. I ragazzi oggi sanno parlare con i termini calcistici attuali. E' questione di preparazione. Se uno ha valori, è curioso e approfondisce e sa entrare nelle dinamiche calcistiche"

Clicca sotto per guardare