© foto di Federico Gaetano

Claude Adjapong occupa la decima posizione della nostra lista dei giovani talenti. Normale per chi, oramai da qualche anno, è un habituè della nostra Serie A con la maglia del Sassuolo. "Può giocare sia da terzino destro, che a sinistra, può occupare naturalmente entrambe le fasce - sottolinea a TMW l'agente Beppe Galli - ha un'ottima spinta e tecnicamente. Ha esordito con di Francesco, a 17 anni e 10 mesi, contro la Juventus, ha vinto il Torneo di Viareggio. La distorsione? Ha preso una botta, ma niente di grave. Come tutti i ragazzi punta molto all'Europeo di categoria che si giocherà in Italia a giugno. È duttile, per un tecnico è una buona cosa. Quando si va in Nazionale sono tutti titolari, poi l'allenatore decide chi fa giocare".