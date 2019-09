Hellas Verona, Adjapong: "Obiettivo? Voglio essere riscattato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il terzino dell'Hellas Verona Claude Adjapong, arrivato in prestito dal Sassuolo, ha svelato il suo desiderio per questa stagione: "Essere riscattato, ce la metterò tutta affinché l'Hellas mi riscatti. Sta solo a me dimostrare, devo dare tutto in allenamento e in partita".